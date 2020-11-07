السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده



الرياض 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 6 نوفمبر 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده.

وقال الملك المفدى :" تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة والدكم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

// انتهى //

23:28ت م

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