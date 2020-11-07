السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 117,988 إصابة جديدة بفيروس كورونا



واشنطن 20 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 117,988 إصابة جديدة و1,135 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9,581,770 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات 234,264 وفاة.

// انتهى //

22:09ت م

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واشنطن 20 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 117,988 إصابة جديدة و1,135 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد .ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9,581,770 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات 234,264 وفاة.// انتهى //22:09ت م0103

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