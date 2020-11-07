السعودية اليوم / شاطئ الشقيق يجذب العائلات والزوّار بأجوائه المعتدلة



جيزان 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس

يشهد شاطئ مركز الشقيق، خلال هذه الأيام، توافد أعدادٍ كبيرة من الزوار والمتنزهين ما يؤكد أهمية الشاطئ بوصفه متنزهاً مفضلاً للعائلات والزائرين لمنطقة جازان.

ويُعد شاطئ الشقيق كواحد من أفضل المواقع السياحية لما يتمتع به من جمال أخّاذ، حيث يشهد زيارة أكثر من 10000 زائر خلال الإجازة الأسبوعية وتتضاعف الأعداد مع الإجازات الرسمية.

وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف، أن البلدية قامت بأعمال الصيانة وتهيئة الكورنيش الشمالي والجنوبي لاستقبال المتنزهين، ولاتزال مستمرةً في عملها على صيانة ونظافة الشاطئ والمرافق العامة؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات.

وبين المهندس عطيف، أن البلدية تعمل على زيادة المسطحات الخضراء التي تبلغ حالياً 69866 مترا مربعا يمثل الكورنيش الشمالي منها 35368 مترا مربعا، بينما يمثل الكورنيش الجنوبي 34498 مترا مربعا.

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