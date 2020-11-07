السعودية | أمطار على منطقة الباحة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:40 صباحًا, 7 نوفمبر 2020 م المناطق - واس هطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة, شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وعددا من المنتزهات, سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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