السعودية | حرس الحدود يخلي بحاراً هندياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حرس الحدود يخلي بحاراً هندياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار – هندي الجنسية – في العقد الرابع من عمره – إلى إخلاء طبي عاجل.
وجرى تحديد موقع السفينة و إخلاء المريض اليوم، و نقله إلى أحد المستشفيات بجدة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، مشيراً الى أن حالته الصحية مستقرة.
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