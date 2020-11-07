، تلبيس 14 سناً لمواطن يحيل طبيباً ومجمعاً طبياً بالرياض للقضاء ،

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أحالت تلبيسات أسنان تجميلية أحد الأطباء ومجمعاً طبياً خاصاً في الرياض للقضاء وذلك بعد أن تقدم مواطن بدعوى إلى الهيئة الطبية الشرعية يتهم فيها الطبيب بالإضرار بأسنانه.
ووجهت الهيئة الشرعية الأسبوع الماضي المجمع الطبي والجهات المعنية بتنفيذ الحكم الصادر في ربيع أول من العام 1441 والذي أصبح نافذاً بعد سفر الطبيب كونها المسؤولة عنه وتغيير مسمى المنشأة إلى اسم آخر وذلك بتعويض المواطن بمبلغ وقدره 63 ألف ريال نظير الضرر الذي لحق به نتيجة للأخطاء الطبية التي حصلت أثناء تلبيس 14 سناً من أسنانه.
وتعليقاً على الموضوع قال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز المهايلي لـ"الخليج 365" بأنه وفقاً للمادة التاسعة من آل إليه اسم تجاري تبعاً يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي الخليج 365 أن ترتبت تحت هذا الاسم ومع ذلك يبقى السلف مسؤولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات.
وأضاف المهايلي أنه لا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه أو النشر أيهما أسبق.
وأبان أنه لا تسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.طبيب أسنان
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 12:46 AM
مطالبات بتعويضه بـ 63 ألف ريال نظير الضرر الذي لحق به
أحالت تلبيسات أسنان تجميلية أحد الأطباء ومجمعاً طبياً خاصاً في الرياض للقضاء وذلك بعد أن تقدم مواطن بدعوى إلى الهيئة الطبية الشرعية يتهم فيها الطبيب بالإضرار بأسنانه.
ووجهت الهيئة الشرعية الأسبوع الماضي المجمع الطبي والجهات المعنية بتنفيذ الحكم الصادر في ربيع أول من العام 1441 والذي أصبح نافذاً بعد سفر الطبيب كونها المسؤولة عنه وتغيير مسمى المنشأة إلى اسم آخر وذلك بتعويض المواطن بمبلغ وقدره 63 ألف ريال نظير الضرر الذي لحق به نتيجة للأخطاء الطبية التي حصلت أثناء تلبيس 14 سناً من أسنانه.
وتعليقاً على الموضوع قال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز المهايلي لـ"الخليج 365" بأنه وفقاً للمادة التاسعة من آل إليه اسم تجاري تبعاً يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي الخليج 365 أن ترتبت تحت هذا الاسم ومع ذلك يبقى السلف مسؤولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات.
وأضاف المهايلي أنه لا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه أو النشر أيهما أسبق.
وأبان أنه لا تسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.
، تلبيس 14 سناً لمواطن يحيل طبيباً ومجمعاً طبياً بالرياض للقضاء ،
المصدر : الخليج 365
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