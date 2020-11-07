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اقتحم لصوص شقة سيدة سعودية في مدينة باريس الفرنسية، وسرقوا مقتنيات فاخرة، لا تقل قيمتها عن 550 ألف جنيه إسترليني.
وذكر تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السيدة السعودية حين عادت إلى شقتها بعدما يقارب ثلاثة أشهر فوجئت باختفاء حقائب وساعات ومجوهرات.
وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقًا رسميًّا بالتعاون مع شرطة مكافحة العصابات؛ إذ إن هذه السرقة هي الأحدث في سلسلة طويلة من سرقات المقتنيات الفاخرة في العاصمة الفرنسية.
ويستهدف اللصوص في باريس المناطق التي يقيم فيها الأثرياء، ومتاجر السلع الفاخرة. وينتشر هذا النوع من السرقات بشكل خاص في منطقة الدائرة الثامنة التي يقيم فيها الأثرياء.فرنسا باريس الشرطة الفرنسية
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 12:46 AM
الشرطة الفرنسية تفتح تحقيقًا رسميًّا بالتعاون مع شرطة مكافحة العصابات
اقتحم لصوص شقة سيدة سعودية في مدينة باريس الفرنسية، وسرقوا مقتنيات فاخرة، لا تقل قيمتها عن 550 ألف جنيه إسترليني.
وذكر تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السيدة السعودية حين عادت إلى شقتها بعدما يقارب ثلاثة أشهر فوجئت باختفاء حقائب وساعات ومجوهرات.
وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقًا رسميًّا بالتعاون مع شرطة مكافحة العصابات؛ إذ إن هذه السرقة هي الأحدث في سلسلة طويلة من سرقات المقتنيات الفاخرة في العاصمة الفرنسية.
ويستهدف اللصوص في باريس المناطق التي يقيم فيها الأثرياء، ومتاجر السلع الفاخرة. وينتشر هذا النوع من السرقات بشكل خاص في منطقة الدائرة الثامنة التي يقيم فيها الأثرياء.
، لصوص يقتحمون شقة سيدة سعودية بباريس ويسرقون 550 ألف جنيه إسترليني ،
المصدر : الخليج 365
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