، طلاب جازان يحققون المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO) ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
حقق طلاب وطالبات تعليم جازان المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO الذي تشرف عليه وزارة التعليم بمشاركة الإدارات التعليمية حول المملكة والذي نفذ هذا العام عن بعد.
وتفصيلاً، حقق الطالبان إبراهيم بن أحمد رفاعي وإياس علي عمر راجح من مدرسة السويس الابتدائية بمكتب وسط جازان المركز الأول على مستوى المملكة في الفئة المفتوحة (الدعم الطبي) بنين بمشروع (روبوت ناجز) فيما حققت الطالبة منى بنت عبدالهادي شمس الدين آل هادي من الابتدائية الثالثة والمتوسطة الثانية بصامطة المركز الثالث في الفئة المفتوحة بمشروع (حارس الغابة ).
ومن جهته، هنأ المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي الطلاب والطالبات وأسرهم بهذا المنجز والذي يضاف لسجل المنجزات المتعددة التي حققها الطلاب والطالبات هذا العام، مضيفاً أن الإدارة تحرص على مشاركة الطلاب والطالبات في هذه المنافسات التي تسهم في تنمية مواهبهم وتمنحهم التحفيز لتطوير أنفسهم من خلال الاحتكاك مع التجارب المحلية والدولية، مقدماً الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا المنجز من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات.
تعليم جازان الأولمبياد العالمي للروبوت
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 12:37 AM
نفذ عن بعد هذا العام بإشراف الوزارة وبمشاركة إدارات التعليم حول المملكةطلاب جازان يحققون المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO)
حقق طلاب وطالبات تعليم جازان المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO الذي تشرف عليه وزارة التعليم بمشاركة الإدارات التعليمية حول المملكة والذي نفذ هذا العام عن بعد.
وتفصيلاً، حقق الطالبان إبراهيم بن أحمد رفاعي وإياس علي عمر راجح من مدرسة السويس الابتدائية بمكتب وسط جازان المركز الأول على مستوى المملكة في الفئة المفتوحة (الدعم الطبي) بنين بمشروع (روبوت ناجز) فيما حققت الطالبة منى بنت عبدالهادي شمس الدين آل هادي من الابتدائية الثالثة والمتوسطة الثانية بصامطة المركز الثالث في الفئة المفتوحة بمشروع (حارس الغابة ).
ومن جهته، هنأ المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي الطلاب والطالبات وأسرهم بهذا المنجز والذي يضاف لسجل المنجزات المتعددة التي حققها الطلاب والطالبات هذا العام، مضيفاً أن الإدارة تحرص على مشاركة الطلاب والطالبات في هذه المنافسات التي تسهم في تنمية مواهبهم وتمنحهم التحفيز لتطوير أنفسهم من خلال الاحتكاك مع التجارب المحلية والدولية، مقدماً الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا المنجز من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات.
، طلاب جازان يحققون المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO) ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب جازان يحققون المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.