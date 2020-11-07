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أظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات الأمريكية خلال الساعات الأخيرة تراجع المرشح الديمقراطي جو بايدن 11 صوتًا في المجمع الانتخابي؛ ليصبح 253 صوتا بدلاً من 264 صوتًا، في مقابل 213 صوتًا لصالح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب؛ وذلك بسبب عدم احتساب نتيجة الانتخابات في ولاية أريزونا المتأرجحة لصالحه.
وتفصيلاً، بينما أضافت وسائل إعلام عربية وأجنبية عدة الـ 11 صوتًا الخاصة بولاية أريزونا لصالح بايدن عادت لحذفها بعدما اتضح أن الولاية لم تُحسم بعد حتى اللحظة، وذلك حسب مع عرضته وكالة الـ CNN الأمريكية والإذاعة البريطانية الـ BBC.
ورقميًّا تم فرز 94 % من الأصوات في الولاية المتأرجحة حتى الآن، وحصل بايدن على 1.564.883 صوتًا، فيما حصل ترامب على 1.525.114 بفارق أقل من 40 ألف صوت، بما يعني أن الولاية لم تحسم بعد لأي المرشحَين، رغم أنها أقرب من المرشح الديمقراطي؛ وبالتالي أصبحت النتيجة النهائية بالولاية لم تُحسم بعد؛ إذ يحتاج "بايدن" إلى حسم ولاية أريزونا، وبجانبها ولاية نيفادا؛ ليصل إلى الرقم 270 صوتًا بالمجمع الانتخابي؛ ليحسم من خلالها النتائج النهائية لصالحه.
الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب جو بايدن
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 12:37 AM
بعد فرز 94% من الأصوات في الولاية لم يفز أحد المرشحَيْن بها"بايدن" يتراجع 11 صوتًا في المجمع الانتخابي.."أريزونا" لم تُحسم بعد
أظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات الأمريكية خلال الساعات الأخيرة تراجع المرشح الديمقراطي جو بايدن 11 صوتًا في المجمع الانتخابي؛ ليصبح 253 صوتا بدلاً من 264 صوتًا، في مقابل 213 صوتًا لصالح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب؛ وذلك بسبب عدم احتساب نتيجة الانتخابات في ولاية أريزونا المتأرجحة لصالحه.
وتفصيلاً، بينما أضافت وسائل إعلام عربية وأجنبية عدة الـ 11 صوتًا الخاصة بولاية أريزونا لصالح بايدن عادت لحذفها بعدما اتضح أن الولاية لم تُحسم بعد حتى اللحظة، وذلك حسب مع عرضته وكالة الـ CNN الأمريكية والإذاعة البريطانية الـ BBC.
ورقميًّا تم فرز 94 % من الأصوات في الولاية المتأرجحة حتى الآن، وحصل بايدن على 1.564.883 صوتًا، فيما حصل ترامب على 1.525.114 بفارق أقل من 40 ألف صوت، بما يعني أن الولاية لم تحسم بعد لأي المرشحَين، رغم أنها أقرب من المرشح الديمقراطي؛ وبالتالي أصبحت النتيجة النهائية بالولاية لم تُحسم بعد؛ إذ يحتاج "بايدن" إلى حسم ولاية أريزونا، وبجانبها ولاية نيفادا؛ ليصل إلى الرقم 270 صوتًا بالمجمع الانتخابي؛ ليحسم من خلالها النتائج النهائية لصالحه.
، "بايدن" يتراجع 11 صوتًا في المجمع الانتخابي.."أريزونا" لم تُحسم بعد ،
المصدر : الخليج 365
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