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الحزب الجمهوري يسعى لجمع 60 مليون دولار لتمويل طعون ترامب
رفعت دعاوى قضائية في عدة ولايات
متابعات الخليج 365 - متابعة
أفادت وكالة “رويترز” بأن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، تتطلع لجمع 60 مليون دولار لتمويل الطعون القانونية التي رفعها الرئيس دونالد ترامب في نتائج الانتخابات الرئاسية.
وكانت حملة ترامب رفعت دعاوي قضائية في عدة ولايات بعد انتخابات 3 نوفمبر.
وجاهدت الحملة للإبقاء على فرصه في الفوز فطالبت بإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن ورفعت دعاوي قضائية في ميشيغان وبنسلفانيا لوقف فرز الأصوات، فيما وصفت غوسلين بنسون سكرتيرة ولاية ميشيغان الدعوى القضائية التي أقامتها حملة ترامب على الولاية بأنها “تافهة”.
ورفعت الحملة كذلك دعوى في جورجيا للمطالبة بأن تفصل مقاطعة تشاثام التي تضم مدينة سافانا الأصوات التي وصلت متأخرة لضمان عدم فرزها.
وطلبت الحملة كذلك من المحكمة العليا السماح لترامب بالانضمام إلى دعوى رفعها جمهوريون في بنسلفانيا بشأن ما إذا كان يحق للولاية قبول الأصوات التي تأخر وصولها.
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