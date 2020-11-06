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الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده

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2020-11-06

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده.

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وقال الملك سلمان:” تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة والدكم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، في وفاة والده.

وقال ولي العهد :” تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم وأُعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

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