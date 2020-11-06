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2020-11-06 توقعات الطقس غدًا: أمطار رعدية وغبار على 8 مناطق متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت. وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تشمل السواحل منها كذلك. كما توقعت أن تشمل الحالة كذلك مرتفعات جازان وعسير والباحة.



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