- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
محمد بن مسعود - الدمام - واصل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، اليوم الجمعة، تدريباته في معسكره المقام حالياً بمدينة ينبع والذي يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وأجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم على الملاعب الشاطئية للهيئة الملكية بقيادة المدرب البرازيلي ليو براغا، الذي عمد على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية قبل أن يختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.
من جهة أخرى عقد المحاضر السعودي المعتمد في الاتحاد الدولي لكرة القدم عبدالرحمن الأحمري، محاضرة تثقيفية في قانون وشروط كرة القدم الشاطئية، كما تم خلالها شرح عدد من الحالات والمواقف التحكيمية.
المنتخب السعودي
أخضر الشاطئية يواصل معسكر ينبع.. والأحمري يلقي محاضرة تثقيفيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-06
واصل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، اليوم الجمعة، تدريباته في معسكره المقام حالياً بمدينة ينبع والذي يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وأجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم على الملاعب الشاطئية للهيئة الملكية بقيادة المدرب البرازيلي ليو براغا، الذي عمد على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية قبل أن يختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.
من جهة أخرى عقد المحاضر السعودي المعتمد في الاتحاد الدولي لكرة القدم عبدالرحمن الأحمري، محاضرة تثقيفية في قانون وشروط كرة القدم الشاطئية، كما تم خلالها شرح عدد من الحالات والمواقف التحكيمية.
06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
10:43 PM
واصل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، اليوم الجمعة، تدريباته في معسكره المقام حالياً بمدينة ينبع والذي يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وأجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم على الملاعب الشاطئية للهيئة الملكية بقيادة المدرب البرازيلي ليو براغا، الذي عمد على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية قبل أن يختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.
من جهة أخرى عقد المحاضر السعودي المعتمد في الاتحاد الدولي لكرة القدم عبدالرحمن الأحمري، محاضرة تثقيفية في قانون وشروط كرة القدم الشاطئية، كما تم خلالها شرح عدد من الحالات والمواقف التحكيمية.
، أخضر الشاطئية يواصل معسكر ينبع.. والأحمري يلقي محاضرة تثقيفية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر أخضر الشاطئية يواصل معسكر ينبع.. والأحمري يلقي محاضرة تثقيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.