، سكان مخططات ولي العهد بمكة يطالبون "الشؤون الإسلامية" ببناء مسجد في المنطقة ،

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أظهرت صور، وثَّقها مواطنون من مخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5"، الواقع جنوبي مكة المكرمة، تكدُّس المصلين وهم يؤدون صلاة الجمعة دون تحقيق التباعد الاجتماعي بسبب عدم توافُر جوامع في تلك المخططات.
وأعرب السكان عن أملهم بأن يحقق فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة أمنيتهم بتوفير جامع يستطيع السكان أن يؤدوا فيه فروضهم، ولاسيما صلاة الجمعة.
وأشاروا إلى أن أقرب جامع يقع في حي الكعكية، متسائلين عن الأسباب التي حالت دون بناء جامع في مخططات ولي العهد بالرغم من الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي تشهدها المخططات يومًا بعد آخر.
ووثّق المواطنون صورًا لعدد من المصلين وهم يؤدون صلاة الجمعة من داخل أحد "الهناجر" الموجودة بالقرب من محطة وقود دون تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين الذين يمثل العمالة أغلبيتهم، في ظل جائحة كورونا، مبدين تخوفهم الشديد من انتشار الفيروس إذا استمر الوضع على هذه الحال.
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة
سكان مخططات ولي العهد بمكة يطالبون "الشؤون الإسلامية" ببناء مسجد في المنطقةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-11-06
أظهرت صور، وثَّقها مواطنون من مخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5"، الواقع جنوبي مكة المكرمة، تكدُّس المصلين وهم يؤدون صلاة الجمعة دون تحقيق التباعد الاجتماعي بسبب عدم توافُر جوامع في تلك المخططات.
وأعرب السكان عن أملهم بأن يحقق فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة أمنيتهم بتوفير جامع يستطيع السكان أن يؤدوا فيه فروضهم، ولاسيما صلاة الجمعة.
وأشاروا إلى أن أقرب جامع يقع في حي الكعكية، متسائلين عن الأسباب التي حالت دون بناء جامع في مخططات ولي العهد بالرغم من الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي تشهدها المخططات يومًا بعد آخر.
ووثّق المواطنون صورًا لعدد من المصلين وهم يؤدون صلاة الجمعة من داخل أحد "الهناجر" الموجودة بالقرب من محطة وقود دون تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين الذين يمثل العمالة أغلبيتهم، في ظل جائحة كورونا، مبدين تخوفهم الشديد من انتشار الفيروس إذا استمر الوضع على هذه الحال.
06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
11:45 PM
وثَّقوا صورًا لتكدُّس المصلين في مكان غير مخصص للصلاة
أظهرت صور، وثَّقها مواطنون من مخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5"، الواقع جنوبي مكة المكرمة، تكدُّس المصلين وهم يؤدون صلاة الجمعة دون تحقيق التباعد الاجتماعي بسبب عدم توافُر جوامع في تلك المخططات.
وأعرب السكان عن أملهم بأن يحقق فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة أمنيتهم بتوفير جامع يستطيع السكان أن يؤدوا فيه فروضهم، ولاسيما صلاة الجمعة.
وأشاروا إلى أن أقرب جامع يقع في حي الكعكية، متسائلين عن الأسباب التي حالت دون بناء جامع في مخططات ولي العهد بالرغم من الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي تشهدها المخططات يومًا بعد آخر.
ووثّق المواطنون صورًا لعدد من المصلين وهم يؤدون صلاة الجمعة من داخل أحد "الهناجر" الموجودة بالقرب من محطة وقود دون تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين الذين يمثل العمالة أغلبيتهم، في ظل جائحة كورونا، مبدين تخوفهم الشديد من انتشار الفيروس إذا استمر الوضع على هذه الحال.
، سكان مخططات ولي العهد بمكة يطالبون "الشؤون الإسلامية" ببناء مسجد في المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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