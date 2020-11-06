، بالفيديو .. السيول تعزل قرى "فائجة" العرضيات بعد هطول الأمطار ،

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تكرِّر السيول مأساة أهالي قرى حضرة والفائجة وقنونا في محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وذلك تزامنًا مع كل هطول للأمطار من كل عام.
وفي هذا الإطار رصدت عدسة "الخليج 365" مساء اليوم الجمعة انعزال عدد من الأهالي خارج القرى إلى جانب الوادي، بينما يمكث آخرون في المقابل في محاولة للخروج منها، بينهم زوّار قَدِموا من محافظات مجاورة للاستمتاع بجمال الطبيعة والأجواء المعتدلة في قنونا، بينما اضطر آخرون للمجازفة وقطع الوادي بسياراتهم في لحظات خطرة، وذلك إثر هطول أمطار غزيرة اليوم على مناطق متفرقة من محافظة العرضيات.
ويطالب أهالي قرى حضرة والفائجة وقنونا بإنشاء عبّارات؛ ليتمكنوا من عبور الطريق إلى وسط المحافظة لإنجاز احتياجاتهم.
ونشرت "الخليج 365" خبرًا بهذا الخصوص في العاشر من نوفمبر من عام 2018، فيما لا تزال معاناة قرى الفائجة وقنونا قائمة. أمطار سيول العرضيات
بالفيديو .. السيول تعزل قرى "فائجة" العرضيات بعد هطول الأمطارسويد الحارثي الخليج 365 2020-11-06
تكرِّر السيول مأساة أهالي قرى حضرة والفائجة وقنونا في محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وذلك تزامنًا مع كل هطول للأمطار من كل عام.
وفي هذا الإطار رصدت عدسة "الخليج 365" مساء اليوم الجمعة انعزال عدد من الأهالي خارج القرى إلى جانب الوادي، بينما يمكث آخرون في المقابل في محاولة للخروج منها، بينهم زوّار قَدِموا من محافظات مجاورة للاستمتاع بجمال الطبيعة والأجواء المعتدلة في قنونا، بينما اضطر آخرون للمجازفة وقطع الوادي بسياراتهم في لحظات خطرة، وذلك إثر هطول أمطار غزيرة اليوم على مناطق متفرقة من محافظة العرضيات.
ويطالب أهالي قرى حضرة والفائجة وقنونا بإنشاء عبّارات؛ ليتمكنوا من عبور الطريق إلى وسط المحافظة لإنجاز احتياجاتهم.
ونشرت "الخليج 365" خبرًا بهذا الخصوص في العاشر من نوفمبر من عام 2018، فيما لا تزال معاناة قرى الفائجة وقنونا قائمة.
06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
10:18 PM
مطالبات بإنشاء عبّارات لعبور الطريق
تكرِّر السيول مأساة أهالي قرى حضرة والفائجة وقنونا في محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وذلك تزامنًا مع كل هطول للأمطار من كل عام.
وفي هذا الإطار رصدت عدسة "الخليج 365" مساء اليوم الجمعة انعزال عدد من الأهالي خارج القرى إلى جانب الوادي، بينما يمكث آخرون في المقابل في محاولة للخروج منها، بينهم زوّار قَدِموا من محافظات مجاورة للاستمتاع بجمال الطبيعة والأجواء المعتدلة في قنونا، بينما اضطر آخرون للمجازفة وقطع الوادي بسياراتهم في لحظات خطرة، وذلك إثر هطول أمطار غزيرة اليوم على مناطق متفرقة من محافظة العرضيات.
ويطالب أهالي قرى حضرة والفائجة وقنونا بإنشاء عبّارات؛ ليتمكنوا من عبور الطريق إلى وسط المحافظة لإنجاز احتياجاتهم.
ونشرت "الخليج 365" خبرًا بهذا الخصوص في العاشر من نوفمبر من عام 2018، فيما لا تزال معاناة قرى الفائجة وقنونا قائمة.
، بالفيديو .. السيول تعزل قرى "فائجة" العرضيات بعد هطول الأمطار ،
المصدر : الخليج 365
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