محمد بن مسعود - الدمام - فروسية القريات تقيم سباقها الثاني لموسم 1442 هـ.. غدًا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-06 تنطلق يوم غد السبت فعاليات الحفل الثاني لموسم سباقات 1442هـ، بحضور ضيف الشرف رجل الأعمال عميد صالح الغبين، وبإشراف مدير الميدان الدكتور عطاالله العبار، وعدد من مُلاك وهواة رياضة الفروسية العريقة. 06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442 10:26 PM Advertisements تنطلق يوم غد السبت فعاليات الحفل الثاني لموسم سباقات 1442هـ، بحضور ضيف الشرف رجل الأعمال عميد صالح الغبين، وبإشراف مدير الميدان الدكتور عطاالله العبار، وعدد من مُلاك وهواة رياضة الفروسية العريقة. ، فروسية القريات تقيم سباقها الثاني لموسم 1442 هـ.. غدًا ،

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