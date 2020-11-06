شكرا لمتابعة خبر عن نقل وثائق وميزانيات هيئة الثقافة الملغاة إلى الوزارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أقرت جهات عليا بنقل وثائق وميزانيات الهيئة العامة للثقافة -الملغاة بقرار مجلس الوزراء أخيراً- إلى وزارة الثقافة والهيئات المنشأة حديثاً.

وشمل نقل وثائق الهيئة العامة للثقافة وعقودها ومرافقها وممتلكاتها ودراساتها إلى وزارة الثقافة إلى حين مباشرة الهيئات لاختصاصاتها ومن ثم نقل كل منها من تلك الوثائق والعقود والمرافق والممتلكات إليها.

واتضح أنه تم نقل المتبقي من اعتمادات برامج ميزانية الهيئة للثقافة للعام المالي 2020 ومن اعتمادات وتكاليف برامج ومشاريع مبادراتها للعام نفسه إلى وزارة الثقافة.

وكان مجلس الوزراء ألغى الهيئة العامة للثقافة وتنظيمها أخيراً، على أن تتولى وزارة الثقافة والهيئات المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء 398 في تاريخ 10/ 6 / 1441هـ المهمات والاختصاصات التي كانت مسندة إلى الهيئة الملغاة.