شكرا لمتابعة خبر عن العميد متقاعد يتحدث عن مشروعه في المطبخ وموقف زملائه من عمله الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

قال العميد متقاعد ومؤسس مطبخ سعودي عبدالله العامر أنه مشروعه يهدف إلى كسر عقدة العيب، مشيرا إلى أن بعضا من زملاءه مستاؤون من عمله الجديد.

وقال العميد متقاعد من خلال برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية أن الأهل والأقارب والزملاء جميعهم قاموا بدعمه من بداية ما بدء في تأسيس المطبخ، مؤكدا أنه لم يصله انتقادات بشكل مباشر من عمله الجديد.

وأشار إلى أن بعض زملاءه مستاؤون من عمله الجديد، وسبب ذلك أن المشكلة هي عقدة العيب، وأنا تعمدت أن أكسر هذه العقد، لدى الشباب خصوصاً، لأن مثل هذا الموقف إن كان الموقف قبل 30 عاماً كان من الممكن أن نقول عليه عيب.

ونصح العامر الشباب قائلاً: لا تعني لك الوظيفة الرسمية أنها مصدر دخل مقيد ومحدد، ولكن اتجه للقطاع الخاص وسترى كل الخير، فهذا القطاع فيه حركة كبيرة ومن المفترض أن يستغل الشباب هذه الفرص.