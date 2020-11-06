شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني عن فضيحة سناب شات: «الغش جريمة معلوماتية عقوبتها السجن» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):علق المستشار القانوني خالد الفاخري، على تحديثات سناب شات الجديدة التي فضحت بعد مشاهير هذا التطبيق الشهير، وأعداد المتابعين لهم الحقيقين.
وقال "الفاخري" في تصريحات تلفزيونية: "الغش والتدليس"من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون بالسجن 3 سنوات وغرامة مليوني ريال أو إحداهما".
وأكد على أن الغش في أعداد المتابعين أو ما شابه ذلك يترتب عليه الحصول على اتفاقيات وإعلانات مبنية على هذا العدد الذي يكون وهميًا على الأغلب؛ لذلك تكون كافة التعاملات تحت بند الغش والتدليس.
وفضح التحديث الجديد لسناب شات أعداد المتابعين الحقيقية للمشاهير، مما عرضهم لموجة سخرية وانتقادات واسعة.
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