«الحج والعمرة»: التسجيل في تطبيق اعتمرنا يقترب من مليوني شخص

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه بنهاية أول جمعة منذ بدء المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة والزيارة تدريجيًّا، اقترب التسجيل في تطبيق اعتمرنا من 2 مليون شخص.

وأضافت الوزارة -عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة- أن عدد المصلين في المسجد الحرام اقتربوا من ٩٠٠ ألف، فيما بلغ عدد طالبي السلام على رسول الله ﷺ وصاحبيه قرابة ١٣٢ ألف، أما المصلون في الروضة الشريفة فقد قارب عددهم 83 ألفًا.

وقالت الوزارة في ردها على أحد الاستفسارات حول مدة الإقامة للقادمين من الخارج لأداء العمرة: إن مدة الإقامة للمعتمرين القادمين من الخارج هي 10 أيام فقط.

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وكانت الوزارة أطلقت تطبيق «اعتمرنا» بهدف تنظيم دخول أفواج المعتمرين والمصلين إلى الحرمين الشريفين وَفْق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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