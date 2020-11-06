في جولات تفتيشية للموارد البشرية
ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الاسبوع 35 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية من خلال تنفيذها 104 زيارات تفتيشية على المنشآت التجارية في محافظات المزاحمية والقويعية والرويضة والرين والدوادمي ومركزي مرات والسيح.
كما أسفرت الجولات التفتيشية، التي روعي فيها التركيز على كافة الأنشطة المستهدفة بالتوطين، عن توجيه 21 إنذارًا للمنشآت المخالفة مع جدولة زيارتها من جديد.
ويأتي ذلك ضمن الحملات المستمرة التي ينفذها فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لمتابعة التزام أصحاب المنشآت بالقرارات المنظمة لسوق العمل، وحماية أصحاب الأعمال الملتزمين بالنظام والأطراف الأخرى المستفيدة منه.
اقرأ أيضًا
الموارد البشرية: 8 حالات يحق فيها انتقال العامل دون اشتراطات
نظام عقود العمل الجديد.. وزير الموارد البشرية يعلّق على المبادرة
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 35 مخالفة لنظام العمل في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.