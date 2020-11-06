فعالية الفرز البصري بجوامع مكة تشهد مشاركة 300 متطوع

شارك أكثر من 300 متطوع من الكوادر الصحية في فعالية الفرز البصري لصلاة الجمعة اليوم في جوامع مكة المكرمة، والتي نفذتها هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة.

ووصل عدد الساعات التطوعية إلي ١٢٠٠ ساعة تطوعية؛ حيث قام المتطوعون بالفرز البصري بأخذ درجة الحرارة بجهاز الأشعة تحت الحمراء، كما قاموا بالتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع المصلين والتأكيد على لبس الكمامة وتعقيم اليدين قبل دخول المصلين إلى الجوامع .

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن فعالية الفرز البصري في الجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة شملت عدة جوامع منها جامع الراجحي وجامع عبدالقادر بن نصير وجامع الشريف وجامع معاذ بن جبل وجامع الشنقيطي، لافتًا النظر إلى أن الهيئة تدعو المتطوعين المسجلين في قسم التطوع والذين يصل عددهم إلى ٣٠٠٠ متطوع عن طريق الإيميل بشكل أسبوعي ويتم اختيار عدد منهم للمشاركة في الفعالية.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«معتمرو الخارج» يؤدون الجمعة الأولى في المسجد الحرام

148 جولة رقابية للتأكد من التزام المنشآت الصحية بالإجراءات الوقائية بحفر الباطن