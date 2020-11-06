بالفيديو: وصول الفوج الثاني من معتمري الخارج إلى الحرم المكي

بعد أن أنهوا ٣ أيام في الحجر الصحي..
وصل، قبل قليل، الفوج الثاني من معتمري الخارج إلى الحرم المكي الشريف لأداء مناسك العمرة بعد أن أنهوا ٣ أيام في الحجر الصحي الآمن.
واستقبلت المملكة يوم الأحد الماضي أول دفعة من معتمري الخارج، بعد تطبيق المرحلة الثالثة من عودة العمرة، والتي تتم عبر تطبيق اعتمرنا.
وأدى اليوم معتمرو الخارج، أول صلاة جمعة لهم بالمسجد الحرام، بعد تطبيق المرحلة الثالثة من عودة العمرة، وسط إجراءات احترازية مكثفة للوقاية من فيروس كورونا.
#يحدث_الان وصول الفوج الثاني من معتمري الخارج إلى الحرم المكي الشريف لأداء مناسك العمرة بعد أن أنهوا ٣ أيام في الحجر الصحي الآمن pic.twitter.com/qmQFV0Yaqf— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) November 6, 2020
#يحدث_الان وصول الفوج الثاني من معتمري الخارج إلى الحرم المكي الشريف لأداء مناسك العمرة بعد أن أنهوا ٣ أيام في الحجر الصحي الآمن pic.twitter.com/qmQFV0Yaqf— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) November 6, 2020
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