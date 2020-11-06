فتح التقديم في برنامج البكالوريوس المسائي في تقنية نجران

وأضاف آل عتيق، أن التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي بالكلية في تخصص الإدارة العامة وهندسة الحاسب "برمجيات" وقوى وآلات كهربائية ودعم نظم الشبكات، ومن ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصصات المتاحة، داعياً المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وأن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.
*تخصصات برنامج البكالوريوس المسائي
الإدارة العامة هندسة الحاسب "برمجيات"
قوى وآلات كهربائية
دعم نظم الشبكات
*مواعيد تسجيل البكالوريوس المسائي
يبدأ التقديم يوم الأحد 22 ربيع الأول
نهاية التقديم يوم الثلاثاء 2 ربيع الثاني
إجراءات الفرز للمتقدمين
يوما الأحد والإثنين 7ـ8 ربيع الثاني
استكمال إجراءات القبول النهائي:
16 يوما تبدأ من يوم الثلاثاء 9 ربيع الثاني وحتى الخميس 25 ربيع الثاني
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