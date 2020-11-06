فتح التقديم في برنامج البكالوريوس المسائي في تقنية نجران

دعت كلية التقنية بنجران الراغبين في التقديم على برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني للعام 1442، التسجيل عبر بوابة القبول الموحد، حيث يبدأ الاستقبال يوم الأحد القادم، ويستمر التسجيل إلى يوم الثلاثاء الثاني من شهر ربيع الثاني، وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية التقنية بنجران علي آل عتيق، أن إجراءات الفرز للقبول على أساس النسبة الموزونة 60% على معدل مؤهل الدبلوم و30% اختبار اللغة الإنجليزية و10% حداثة المؤهل وتتناقص النسبة 2% عن كل سنة سابقة للتخرج‏، إضافة إلى درجة اختبار اللغة الإنجليزية المعتمدة للبرنامج كمعيار مفاضلة في حال كان عدد المتقدمين أكثر من عدد المقاعد المحددة بالطاقة الاستيعابية للقبول بالتخصص.

وأضاف آل عتيق، أن التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي بالكلية في تخصص الإدارة العامة وهندسة الحاسب "برمجيات" وقوى وآلات كهربائية ودعم نظم الشبكات، ومن ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصصات المتاحة، داعياً المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وأن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

*تخصصات برنامج البكالوريوس المسائي

الإدارة العامة هندسة الحاسب "برمجيات"

قوى وآلات كهربائية

دعم نظم الشبكات

*مواعيد تسجيل البكالوريوس المسائي

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يبدأ التقديم يوم الأحد 22 ربيع الأول

نهاية التقديم يوم الثلاثاء 2 ربيع الثاني

إجراءات الفرز للمتقدمين

يوما الأحد والإثنين 7ـ8 ربيع الثاني

استكمال إجراءات القبول النهائي:

16 يوما تبدأ من يوم الثلاثاء 9 ربيع الثاني وحتى الخميس 25 ربيع الثاني