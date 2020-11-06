ضبط 35 مخالفة لنظام العمل بالرياض

كما أسفرت الجولات التفتيشية، التي روعي فيها التركيز على كافة الأنشطة المستهدفة بالتوطين، عن توجيه "21" إنذاراً للمنشآت المخالفة مع جدولة زيارتها من جديد، وذلك ضمن الحملات المستمرة التي ينفذها فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ لمتابعة التزام أصحاب المنشآت بالقرارات المنظمة لسوق العمل، وحماية أصحاب الأعمال الملتزمين بالنظام والأطراف الأخرى المستفيدة منه.
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