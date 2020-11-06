صحة نجران ونوبكو تبدآن المرحلة الانتقالية لخدمات سلسلة الإمداد

وأكدت صحة نجران، أن انطلاق المرحلة الانتقالية لخدمات سلسلة الإمداد، سينعكس على تجربة المستفيدين، من حيث جودة الخدمات المقدمة لهم، وسرعة الإنجاز، ومساهمة الشركة بالتعاون مع إدارة الإمداد في المنطقة في رفع كفاءة المخزون الطبي ومستوى التوفر للبنود وإدارة المخزون، ويتمثل الدعم اللوجيستي في مراقبة مؤشرات أداء الخدمة والعمل على وضع الخطط التحسينية ومتابعة تنفيذها، وتوفير أسطول شاحنات يخدم المستودعات في توصيل البنود للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية لرفع مستوى الخدمة، وتجهيز وإدارة المستودعات الطبية حسب أعلى المواصفات والمعايير الدولية، وإدارة عمليات النقل والتوزيع، وتحويل الرعاية الصحية من خلال حلول مبتكرة مصممة خصيصا لتناسب احتياجات العملاء.
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