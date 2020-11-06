ضمن تحسين الأداء في مراكز الرعاية الصحية، أعلنت صحة نجران عن تشغيل 5 عيادات أسنان مناوبة في مراكز الرعاية الصحية بنظام الممتد 16 ساعة، وأوضح متحدث صحة نجران علي آل جليدان تشغيل عيادات الأسنان شملت المراكز الصحية في حي الفهد الشمالي، وحي الضباط، وحي الحضن، وحي الشرفة، ومركز سلطانة شروره، وأضاف آل جليدان أنه سيتم تشغيل أكثر من مركز إضافي خلال الفترة القريبة في أوقات متعددة، بهدف التسهيل على المستفيدين والتيسير عليهم، حيث تعمل الخمسة المراكز من الأحد حتى الخميس من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 12 ليلا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشغيل 5 عيادات أسنان مناوبة في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.