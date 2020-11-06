السعودية اليوم / جامعة أم القرى تستضيف اللقاء الثامن للجنة عمداء التعلم الإلكترونيِّ بالجامعات السعودية



مكة المكرمة 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس

استضافت جامعة أم القرى ممثَّلةً في عمادة التعلم الإلكترونيِّ والتعليم عن بُعد، أمس, الاجتماع الثامن للجنة عمداء التعلُّم الإلكترونيِّ بالجامعات

وعرض عميد عمادة التعلُّم الإلكترونيِّ والتعليم عن بُعد الدكتور خالد المطيري في كلمته الترحيبية رحلة نجاح الجامعة في التحوُّل للتعليم عن بُعد، منذ صدور قرار استمرار العملية التعليميَّة إلكترونيًّا، وخطط العمادة لتنظيم آليَّة العمل لخدمة قطاعات الجامعة ومنسوبيها إلى جانب الدعم الفنيِّ المتواصل على مدار 24 ساعة.

وانطلقت جلسات اجتماع اللجنة في دورته الثامنة برئاسة الدكتور هشام برديسي أوضح فيها العمداء جهود الجامعات في التحوُّل الإلكترونيِّ الكامل، إضافة إلى استعراض توصيات الاجتماع السابق، والخروج بتوصيات جديدة تعزُّز من جودة التعليم عن بُعد بالجامعات السعودية.

ويهدف اجتماع لجنة العمداء إلى تبادل الخبرات بين عمادات التعلُّم الإلكترونيِّ بالجامعات السعودية، والاطِّلاع على التجارب والممارسات الناجحة في تنفيذ المشاريع والتقييم المستمر للمشكلات التي تواجه التعليم عن بُعد بالمملكة، واقتراح الحلول المناسبة لها، فضلًا عن تنسيق الجهود والتعاون في القضايا الفنية والأكاديميَّة والإداريَّة المشتركة.

وفي ختام اللقاء كرَّم الدكتور بابلغيث المشاركين من جامعات المملكة، متمنيًّا لهم الخروج بتوصيات تسهم في إنجاح مستقبل التعليم عن بُعد في السعودية.

// انتهى //

21:19ت م

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مكة المكرمة 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واساستضافت جامعة أم القرى ممثَّلةً في عمادة التعلم الإلكترونيِّ والتعليم عن بُعد، أمس, الاجتماع الثامن للجنة عمداء التعلُّم الإلكترونيِّ بالجامعات السعودية ، برعاية رئيس الجامعة الدكتور معدِّي آل مذهب، وحضور المشرف العام على وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بابلغيث، وذلك في قاعة الملك فيصل بالعابدية.وعرض عميد عمادة التعلُّم الإلكترونيِّ والتعليم عن بُعد الدكتور خالد المطيري في كلمته الترحيبية رحلة نجاح الجامعة في التحوُّل للتعليم عن بُعد، منذ صدور قرار استمرار العملية التعليميَّة إلكترونيًّا، وخطط العمادة لتنظيم آليَّة العمل لخدمة قطاعات الجامعة ومنسوبيها إلى جانب الدعم الفنيِّ المتواصل على مدار 24 ساعة.وانطلقت جلسات اجتماع اللجنة في دورته الثامنة برئاسة الدكتور هشام برديسي أوضح فيها العمداء جهود الجامعات في التحوُّل الإلكترونيِّ الكامل، إضافة إلى استعراض توصيات الاجتماع السابق، والخروج بتوصيات جديدة تعزُّز من جودة التعليم عن بُعد بالجامعات السعودية.ويهدف اجتماع لجنة العمداء إلى تبادل الخبرات بين عمادات التعلُّم الإلكترونيِّ بالجامعات السعودية، والاطِّلاع على التجارب والممارسات الناجحة في تنفيذ المشاريع والتقييم المستمر للمشكلات التي تواجه التعليم عن بُعد بالمملكة، واقتراح الحلول المناسبة لها، فضلًا عن تنسيق الجهود والتعاون في القضايا الفنية والأكاديميَّة والإداريَّة المشتركة.وفي ختام اللقاء كرَّم الدكتور بابلغيث المشاركين من جامعات المملكة، متمنيًّا لهم الخروج بتوصيات تسهم في إنجاح مستقبل التعليم عن بُعد في السعودية.// انتهى //21:19ت م0096

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