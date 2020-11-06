

أملج 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس

استقبل محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي بمقر المحافظة اليوم، سفير جمهورية المالديف لدى المملكة محمد خليل والوفد المرافق له الذي يزور المحافظة والمواقع السياحية والأثرية فيها.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.

// انتهى //

20:33ت م

0087





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ أملج يستقبل سفير المالديف لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.