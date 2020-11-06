السعودية اليوم / أمانة جازان تنفذ 72 جولة رقابية بمحافظة الطوال



الطوال 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الطوال، 72 جولة رقابية صحية على المطاعم والمحال التجارية والأسواق بالمحافظة والقرى التابعة لها للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس أحمد بن محمد الأحوس، أن الجولات أسفرت عن رفع 1078 طناً من النفايات، وإزالة 2449 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات, كما نفذت أعمال غسل وتعقيم وتطهير لـ 16 موقعاً بالمركز والقرى التابعة له، وتطهير وتعقيم 463 من الأليات والحاويات، باستخدام 3044 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 154 فرداً من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة بمشاركة 1729 فرداً من الطواقم البشرية.

ودعا الأحوس الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.

// انتهى //

20:26ت م

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