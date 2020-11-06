

الرياض 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس

ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الاسبوع "35" مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية من خلال تنفيذها 104 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في محافظات المزاحمية والقويعية والرويضة والرين والدوادمي ومركزي مرات والسيح .

كما أسفرت الجولات التفتيشية التي روعي فيها التركيز على كافة الأنشطة المستهدفة بالتوطين عن توجيه "21" انذاراً للمنشآت المخالفة مع جدولة زيارتها من جديد وذلك ضمن الحملات المستمرة التي ينفذها فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لمتابعة التزام أصحاب المنشآت بالقرارات المنظمة لسوق العمل، وحماية أصحاب الأعمال الملتزمين بالنظام والأطراف الأخرى المستفيدة منه.

// انتهى //

19:37ت م

0082





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الموارد البشرية بالرياض تضبط"35" مخالفة لنظام العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.