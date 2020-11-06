السعودية اليوم / الجزائر تسجل 631 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد



الجزائر 20 ربيع الاول 1442 هجري الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس

أعلن الجزائر، تسجيل 631 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 60800 حالة.

وكشف الناطق الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة وباء فيروس

// انتهى //

19:16ت م

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الجزائر 20 ربيع الاول 1442 هجري الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسأعلن الجزائر، تسجيل 631 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 60800 حالة.وكشف الناطق الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار في تصريح صحفي ، عن وفاة 13 أشخاص متأثرين بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى2024 وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 266 حالة، ليرتفع بذلك العدد الأجمالي إلى 41510 حالة شفاء .// انتهى //19:16ت م0080

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