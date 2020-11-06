تحديث جديد على أبل لمواجهة 3 مشكلات أمنية خطيرة

2020-11-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

أصدرت شركة أبل تحديثًا جديدًا لنظام تشغيل الهواتف والأجهزة الذكية، ويشتمل الإصدار الجديد iOS 14.2 على قائمة كبيرة الإصلاحات لعدد من المشكلات، التي وصفت بأنها “خطيرة”.

ومن بين أكبر المشكلات الأمنية التي تم إصلاحها في نظام التشغيل iOS 14.2، ثلاث ثغرات أمنية تم استغلالها بالفعل من قبل قراصنة الإنترنت.

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وتتعلق المشكلة الأولى بالسماح للمهاجمين بتشغيل التعليمات البرمجية عن بُعد، وقالت شركة أبل: إنها كانت “على دراية بالتقارير التي تفيد بوجود استغلال لهذه المشكلة”، بحسب “سكاي نيوز”.

والمشكلة الثانية ترتبط ببعض التطبيقات الخبيثة، التي يمكن من خلالها الدخول إلى ذاكرة الهاتف الذكي، وذكرت أبل أيضًا أنها على دراية بهذا الخلل الفني.

أما المشكلة الثالثة فتتعلق بالسماح لبعض التطبيقات الضارة تنفيذ تعليمات برمجية محددة، وأشارت أبل إلى أنها أصلحت هذه المشكلة في الإصدار الجديد من iOS 14.2.

ونصحت شركة أبل مستخدمي هواتفها الذكية، وأجهزتها اللوحية، بتحديث أنظمة التشغيل، خصوصًا في أجهزة آيفون وآيباد لتجنب أي اختراقات أمنية مستقبلًا.

