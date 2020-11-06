ترامب: سنواصل المعركة من خلال كل زاوية قانونية ممكنة

2020-11-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيواصل ما وصفه بـ”المعركة” من خلال كل زاوية قانونية ممكنة؛ لضمان ثقة الشعب الأمريكي في الحكومة.

كما تعهد ترامب، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الجمعة، بمواصلة معاركه القانونية.

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وكان دونالد ترامب قد واصل تغريداته، مع وصول السباق الرئاسي إلى مرحلة حاسمة أظهرت تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن في أربع ولايات حاسمة تجعله الأقرب للفوز.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر قبل قليل: “أين بطاقات اقتراع العسكريين المفقودة في جورجيا؟ ماذا حدث لها؟”، في تشكيك جديد بعمليات فرز الأصوات داخل الولاية التي كان يتصدرها قبل أن تتحول النتائج لصالح منافسه بايدن لكن بشكل طفيف.

وأعلنت ولاية جورجيا أنها ستعيد فرز أصوات الناخبين في الولاية.

وقال سكرتير الولاية براد رافنسبرغر في مؤتمر صحفي في أتلانتا: إنّ المنافسة في جورجيا “لا تزال محتدمة”، مضيفًا أنّه “في ظل هامش ضيق إلى هذا الحد، ستتم إعادة فرز الأصوات في جورجيا”.

وأظهرت النتائج صباح الجمعة تقدم جو بايدن بـ1500 صوت في جورجيا، الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة والتي اعتادت التصويت للجمهوريين منذ العام 1996.

