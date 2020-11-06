ترامب: أين بطاقات اقتراع العسكريين المفقودة في جورجيا؟

2020-11-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريداته، مع وصول السباق الرئاسي إلى مرحلة حاسمة أظهرت تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن في أربع ولايات حاسمة تجعله الأقرب للفوز.

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وقال ترامب في تغريدة على تويتر: “أين بطاقات اقتراع العسكريين المفقودة في جورجيا؟ ماذا حدث لها؟”، في تشكيك جديد بعمليات فرز الأصوات داخل الولاية التي كان يتصدرها قبل أن تتحول النتائج لصالح منافسه بايدن لكن بشكل طفيف.

وأعلنت ولاية جورجيا أنها ستعيد فرز أصوات الناخبين في الولاية.

وقال سكرتير الولاية براد رافنسبرغر في مؤتمر صحفي في أتلانتا: إنّ المنافسة في جورجيا “لا تزال محتدمة”، مضيفًا أنّه “في ظل هامش ضيق إلى هذا الحد، ستتم إعادة فرز الأصوات في جورجيا”.

وأظهرت النتائج صباح الجمعة تقدم جو بايدن بـ1500 صوت في جورجيا، الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة والتي اعتادت التصويت للجمهوريين منذ العام 1996.

