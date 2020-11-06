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هطلت اليوم على منطقة الباحة أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات (بلجرشي وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد)، والمراكز التابعة لها، وعددًا من المتنزهات.
وقد تسببت الأمطار في جريان عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.
حالة الطقس أمطار الأرصاد الباحة
06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442 09:56 PM
شملت بلجرشي وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزنادأمطار الباحة تُسيل الأودية والشعاب وتروي الأرض
هطلت اليوم على منطقة الباحة أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات (بلجرشي وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد)، والمراكز التابعة لها، وعددًا من المتنزهات.
وقد تسببت الأمطار في جريان عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.
، أمطار الباحة تُسيل الأودية والشعاب وتروي الأرض ،
المصدر : الخليج 365
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