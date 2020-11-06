شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج": 2 مليون يسجلون عبر تطبيق "اعتمرنا" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه بنهاية أول جمعة منذ بدء المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة والزيارة تدريجيًا، فقد سجل في تطبيق "اعتمرنا" ما يقترب من 2 مليون وبلغ عدد طالبي السلام على رسول الله ﷺ وصاحبيه (131.273)، وبلغ عدد من قاموا بالصلاة في الروضةالشريفة (53.231) رجال (29.964) نساء.

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