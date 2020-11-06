فيديو.. الفارق بين الحطب المحلي والمستورد

2020-11-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة تجربة حقيقة للحطب المستورد والحطب المحلي، موضحةً الفارق بين الاثنين.

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وعلقت الوزارة على مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، بالقول: شاهد واعرف الحطب اللي ناره ما تطفى بسرعة.

وأكدت البيئة أن الحطب المحلي بيئته فقيرة بالأشجار ولا تستغني عنه الأرض ولو كانت واحدة، أما المستورد فبيئته غنية بالأشجار والخضرة والأمطار طوال العام ولا تفترق معهم.

وتابعت: المحلي تمسك زحف الرمال وتحارب لحالها وصعبة التعويض في حال قطعها، أما المستورد فسهلة التعويض في حالة قطعها بدل الشجرة الواحدة عشرة.

كما أن الحطب المحلي مصدر أساسي للرعي والاستظلال في الصحراء والمناطق الجافة، أما المستورد فمصدر مكمل وغير أساسي للرعي والاستظلال في بيئته، وأخيرًا المحلي “شبتها غالبًا ما تطول وترمد أسرع، أما المستورد فشبتها تطول أكثر”.

