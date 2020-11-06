شكرا لقرائتكم فيديو.. الفارق بين الحطب المحلي والمستورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. الفارق بين الحطب المحلي والمستورد
الأول مصدر أساسي للرعي والاستظلال
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة تجربة حقيقة للحطب المستورد والحطب المحلي، موضحةً الفارق بين الاثنين.
وعلقت الوزارة على مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، بالقول: شاهد واعرف الحطب اللي ناره ما تطفى بسرعة.
وأكدت البيئة أن الحطب المحلي بيئته فقيرة بالأشجار ولا تستغني عنه الأرض ولو كانت واحدة، أما المستورد فبيئته غنية بالأشجار والخضرة والأمطار طوال العام ولا تفترق معهم.
وتابعت: المحلي تمسك زحف الرمال وتحارب لحالها وصعبة التعويض في حال قطعها، أما المستورد فسهلة التعويض في حالة قطعها بدل الشجرة الواحدة عشرة.
كما أن الحطب المحلي مصدر أساسي للرعي والاستظلال في الصحراء والمناطق الجافة، أما المستورد فمصدر مكمل وغير أساسي للرعي والاستظلال في بيئته، وأخيرًا المحلي “شبتها غالبًا ما تطول وترمد أسرع، أما المستورد فشبتها تطول أكثر”.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الفارق بين الحطب المحلي والمستورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.