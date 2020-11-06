شكرا لقرائتكم نانسي بيلوسي: بايدن هو الرئيس المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-06 نانسي بيلوسي: بايدن هو الرئيس المنتخب متابعات الخليج 365 - متابعة نقلت وكالة “فرانس برس” عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قولها: إن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن هو “الرئيس المنتخب”. Advertisements وقالت وسائل إعلام أمريكية: إن بيلوسي أعطت بايدن صفة “الرئيس المنتخب” خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة. وأضافت بيلوسي أنها تتطلع للمزيد من الازدهار للأمريكيين، مؤكدة أن بايدن سيكون “الرئيس الموحد لجميع الأمريكيين”. وتشير آخر تطورات فرز الأصوات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتًا لأعضاء المجمع الانتخابي الكافية للانتصار.



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