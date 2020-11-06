الذئاب الرمادية .. ذراع خفي يعمل لتنفيذ إرهاب أردوغان في أوروبا

2020-11-06

متابعات الخليج 365 - ترجمة: عمر رأفت

دعا مشرعون ألمان إلى حظر الجماعة القومية التركية المعروفة باسم الذئاب الرمادية، بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة التي وقعت في فرنسا وفيينا على التوالي.

وحسبما ذكرت قناة دويتش فيله الألمانية، النسخة التركية، خضعت الذئاب الرمادية بالدول الأوروبية الأخرى لمراقبة متزايدة في الأسابيع الأخيرة بعد تشويه النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية للأرمن في فرنسا بعبارة “الذئب الرمادي” وكذلك الأحداث الإرهابية الأخيرة.

كما قاموا بكتابة حروف R.T.E على النصب التذكاري، وهي الحروف الأولى من اسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

خطوات لتدارك الموقف:

كما تم ربط الذئاب الرمادية بأعمال الشغب الأخيرة مع القوميين الأتراك في فرنسا، حيث اشتبكوا مع متظاهرين أعربوا عن دعمهم لأرمينيا في صراعها مع أذربيجان حول منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.

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واتخذت فرنسا، الأربعاء الماضي، خطوات لحظر أنشطة الجماعة مع التهديد بفرض غرامات وسجن على أعضائها.

وقالت دويتش فيله: إن أعضاء البرلمان الألماني طالبوا الآن باتخاذ إجراء مماثل مثلهم مثل فرنسا لتدارك الأمر مبكرًا وتجنب حدوث أي شيء مما حدث في باريس.

من هم الذئاب الرمادية:

الذئاب الرمادية هي منظمة يمينية متطرفة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحزب الحركة القومية التركي (MHP)، وشاركت في أحداث العنف السياسي الذي اجتاحت تركيا في السبعينيات، واستهدف النشطاء اليساريين والأقليات العرقية.

ويعد حزب الحركة القومية حاليًّا الحزب الأصغر في الحكومة الائتلافية التركية إلى جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.

وقالت دويتش فيله: إن الدعوات لحظر الجماعة في ألمانيا قادها حزب المعارضة اليساري دي لينك، على الرغم من التصريح الأخير لوزارة الخارجية التركية بأن الذئاب الرمادية غير موجودة.

