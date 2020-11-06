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أكد النجم الفرنسي بافتيمي قوميز مهاجم الهلال أن ترديده للنشيد الوطني السعودي في مباراة اليوم أمام الاتفاق يأتي انعكاساً لمحبة الجماهير والشعب السعودي الذي قدم له الكثير، قائلاً: "هذا جزء بسيط أن أقوم بذلك لكنني سأحاول في المرة القادمة أن أحفظه كاملاً".
وكانت كاميرات الناقل الرسمي لمنافسات دوري المحترفين السعودي التقطت النجم الفرنسي وهو يردد النشيد الوطني السعودي قبل انطلاق المباراة.
وتابع :" مباراة اليوم كانت ندية وقوية فيها النسق العالي فهي تعتبر أفضل إعداد لنا بعد الظروف الصعبة الماضية التي مر بها الفريق فقد كشفت الصورة الحقيقة على مستوى الهلال.
وأضاف قوميز :"أنا أمثل نادياً كبيراً حيث يجب أن يعكس لاعبوه الصورة المشرفة للفريق داخل وخارج الملعب كون الهلال ليس فريق كرة قدم فقط بل مسؤولية اجتماعية تقع على عاتقه مهمة إسعاد الجميع، فأنا أتشرف أن أكون جزءاً من منظومة الهلال.
06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442 08:38 PM
في مباراة الهلال والاتفاق الدورية اليوم
أكد النجم الفرنسي بافتيمي قوميز مهاجم الهلال أن ترديده للنشيد الوطني السعودي في مباراة اليوم أمام الاتفاق يأتي انعكاساً لمحبة الجماهير والشعب السعودي الذي قدم له الكثير، قائلاً: "هذا جزء بسيط أن أقوم بذلك لكنني سأحاول في المرة القادمة أن أحفظه كاملاً".
وكانت كاميرات الناقل الرسمي لمنافسات دوري المحترفين السعودي التقطت النجم الفرنسي وهو يردد النشيد الوطني السعودي قبل انطلاق المباراة.
وتابع :" مباراة اليوم كانت ندية وقوية فيها النسق العالي فهي تعتبر أفضل إعداد لنا بعد الظروف الصعبة الماضية التي مر بها الفريق فقد كشفت الصورة الحقيقة على مستوى الهلال.
وأضاف قوميز :"أنا أمثل نادياً كبيراً حيث يجب أن يعكس لاعبوه الصورة المشرفة للفريق داخل وخارج الملعب كون الهلال ليس فريق كرة قدم فقط بل مسؤولية اجتماعية تقع على عاتقه مهمة إسعاد الجميع، فأنا أتشرف أن أكون جزءاً من منظومة الهلال.
، قوميز: ترديدي للنشيد الوطني للمملكة انعكاس لمحبة الجماهير والشعب السعودي ،
المصدر : الخليج 365
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