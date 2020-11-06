، "المطلق" يطالب بدعم توجُّه البنوك لإلغاء الربا ويحذِّر من إطلاق التهم جزافًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - في رده على متصل ببرنامج "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام

طالب المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، بدعم توجُّه البنوك إلى إلغاء الربا، والانفكاك منه، داعيًا الله أن يعينهم على هذا، ومشددًا في هذا الصدد على أن الربا حرامٌ، وكبيرة من كبائر الذنوب.

جاء ذلك في رده على متصل ببرنامج "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام، يريد أن يتوب من الربا بعد أن أخذ من البنك مبلغ مليون ريال مقابل أرباح مليون و400 ألف؛ إذ قال المطلق: "اتقوا الله، الآن البنوك عندها توجُّه إلى إلغاء الربا والانفكاك منه، ونرجو الله أن يعينها على هذا".

وأبان الدكتور المطلق أن جميع البنوك تقدم تمويلاً متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، وحذّر في هذا الشأن من إطلاق التهم جزافًا دون تبيُّن أو تثبُّت أو دليل.. لافتًا إلى أن الإنسان أحيانًا يتصل ببرنامج إذاعي، ويقوم باتهام البنوك، وهي الآن متوجهة للتخلص من الربا والانفكاك منه، وأمرها طيب، ونحن نشكرها. مضيفًا: "نحن نأتي في إذاعة مسموعة في العالم الإسلامي، فقبل أن نقول كلامًا غير صحيح لا بد أن نتثبت".

وتابع بقوله: "مؤسسة النقد العربي السعودي متوجهة إلى هذا، وتدعم المصرفية الإسلامية". مشيرًا إلى أن جميع البنوك تقدم تمويلاً متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، وداعيًا إلى دعها، ومشددًا على أن الربا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب.

ولفت الشيخ المطلق إلى امتداد أقساط التمويل العقاري على سنوات طويلة، تمتد إلى 20 و30 سنة، وتأخذ مثلاً مقابل المليون أرباحًا تصل إلى مليون و600 ألف بناء على طول المدة.