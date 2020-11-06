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عزَّزت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة نجران تعاونها مع الشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو"؛ وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لنقل مسؤوليات الإمداد والمخزون الخاص بالمستشفيات والمراكز الصحية إلى مستودعات الشركة.
وعقدت المديرية العامة للشؤون الصحية في نجران اجتماعًا مؤخرًا، بحضور الدكتور إبراهيم بني هميم، المدير العام للصحة في المنطقة، ومساعده للإمداد، وفريق من مسؤولي شركة نوبكو؛ لاستعراض خطوات بدء المرحلة الانتقالية لخدمات سلسلة الإمداد.
وأكدت "صحة نجران" أن انطلاق المرحلة الانتقالية لخدمات سلسلة الإمداد سينعكس على تجربة المستفيدين، من حيث جودة الخدمات المقدمة لهم، وسرعة الإنجاز، ومساهمة الشركة -بالتعاون مع إدارة الإمداد في المنطقة- في رفع كفاءة المخزون الطبي، ومستوى التوافُر للبنود وإدارة المخزون.
ويتمثل الدعم اللوجيستي في مراقبة مؤشرات أداء الخدمة، والعمل على وضع الخطط التحسينية، ومتابعة تنفيذها، وتوفير أسطول شاحنات يخدم المستودعات في توصيل البنود للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية لرفع مستوى الخدمة، وتجهيز وإدارة المستودعات الطبيبة حسب أعلى المواصفات والمعايير الدولية، وإدارة عمليات النقل والتوزيع، وتحويل الرعاية الصحية من خلال حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجات العملاء.
06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442 08:23 PM
ضمن خطة لرفع كفاءة المخزون الطبي"صحة نجران" و"نوبكو" تبدآن المرحلة الانتقالية لخدمات سلسلة الإمداد
عزَّزت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة نجران تعاونها مع الشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو"؛ وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لنقل مسؤوليات الإمداد والمخزون الخاص بالمستشفيات والمراكز الصحية إلى مستودعات الشركة.
وعقدت المديرية العامة للشؤون الصحية في نجران اجتماعًا مؤخرًا، بحضور الدكتور إبراهيم بني هميم، المدير العام للصحة في المنطقة، ومساعده للإمداد، وفريق من مسؤولي شركة نوبكو؛ لاستعراض خطوات بدء المرحلة الانتقالية لخدمات سلسلة الإمداد.
وأكدت "صحة نجران" أن انطلاق المرحلة الانتقالية لخدمات سلسلة الإمداد سينعكس على تجربة المستفيدين، من حيث جودة الخدمات المقدمة لهم، وسرعة الإنجاز، ومساهمة الشركة -بالتعاون مع إدارة الإمداد في المنطقة- في رفع كفاءة المخزون الطبي، ومستوى التوافُر للبنود وإدارة المخزون.
ويتمثل الدعم اللوجيستي في مراقبة مؤشرات أداء الخدمة، والعمل على وضع الخطط التحسينية، ومتابعة تنفيذها، وتوفير أسطول شاحنات يخدم المستودعات في توصيل البنود للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية لرفع مستوى الخدمة، وتجهيز وإدارة المستودعات الطبيبة حسب أعلى المواصفات والمعايير الدولية، وإدارة عمليات النقل والتوزيع، وتحويل الرعاية الصحية من خلال حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجات العملاء.
، "صحة نجران" و"نوبكو" تبدآن المرحلة الانتقالية لخدمات سلسلة الإمداد ،
المصدر : الخليج 365
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