شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة وصول الفوج الثاني من معتمري الخارج إلى الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة وصول الفوج الثاني من معتمري الخارج إلى الحرم المكي الشريف لأداء مناسك العمرة بعد إنهاء ٣ أيام في الحجر الصحي الآمن.

وكان الفوج الأول من معتمري الخارج القادمين من إندونيسيا وباكستان، وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

واستقبل فوج المعتمرين وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن، ونائبه عبد الفتاح بن سليمان مشاط، ومدير المطار عصام نور.

وتأتي تلك الخطوة تنفيذا للتوجيهات بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق 4 مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.