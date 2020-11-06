شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السيول تضرب العرضيات وتحتجز السيارات بوادي حضرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

رصد مقطع فيديو السيول تضرب وادي حضرة بمحافظة العرضيات وتحتجز السيارات، مما أثار تذمر قائدى المركبات الذي يواجهون صعوبة في عبور الطرق بسبب مياه الأمطار الغزيرة.

وبدا في المقطع عدد من السيارات متوقفة وكادت أن تغرق في مياه السيول التي امتلأت بها شوارع وادي حضرة بالعرضيات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.