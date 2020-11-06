شكرا لمتابعة خبر عن الترتيبات التنظيمية لمركز " أمن المسافرين " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): سلطت الاضواء مؤخرا على الترتيبات التنظيمية التي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء للمركز الوطني لأمن المسافرين برئاسة أمن الدولة. سلطت الاضواء مؤخرا على الترتيبات التنظيمية التي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء للمركز الوطني لأمن المسافرين برئاسة أمن الدولة. ويعتبر أمن المسافرين هو الإجراءات الأمنية للتعامل مع معلومات حركة النقل والشحن والتأشيرات وأهليتها وتصاريح السفر من المملكة وإليها وعبر أجوائها وما في حكمها لتحقيق التزام المملكة بمتطلبات أمن المسافرين الدولية، وفقا لرئاسة أمن الدولة. وحول الوصف التنظيمي، يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمية برئيس أمن الدولة.

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