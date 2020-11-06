شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أغلقت الجهات المختصة، طريق الهدا مؤقتاً بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (٩١١)، عن إغلاق الطريق في الاتجاهين، احترازياً، نتيجة هطول الأمطار.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف، وميسان، و العرضيات، وأضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 9 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.