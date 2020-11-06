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فيديو تاريخي يوثق كلمة الملك سعود أثناء افتتاح الجامعة بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو نادرا للملك سعود أثناء إلقاء كلمة خلال افتتاح جامعة الملك سعود بالرياض

ويعود تاريخ الفيديو الذي نشرته ‎جامعة الملك سعود إلى عام ١٩٥٧, اي منذ ٦٣عام، حيث أعلن ‎الملك سعود الخالدة عن الانجازات التعليمية ومنها ‎إفتتاح ‎الجامعة بالرياض.

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وأكد الملك سعود خلال كلمته أنه الدولة اهتمت بالتعليم ووضعت له برنامج طويل الأمد، وتم انشاء جامعة الملك سعود وهي تشتمل علي كلية العلوم والآداب والتجارة والصيدلة.

تقع جامعة الملك سعود فى مدينة الرياض، وتم افتتاحها فى مثل هذا اليوم 6 نوفمبر 1957، وتعتبر ثانى جامعة تأسست فى المملكة بعد جامعة أم القرى.

 

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