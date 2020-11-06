شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من النمر بشأن تأثير الشاي الأخضر والأسبرين على الشرايين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر حقيقة المعلومة المتداولة حول علاج خلطة الشاي الأخضر والاسبرين الجلطات.
قال النمر عبر تويتر أن ملعقة شاي أخضر مطحون مع حبة اسبرين يستخدمان لتنظيف الشراين وتبعد الجلطات معلومة خاطئة.
وفي وقت سابق، قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور أنه يُفضّل تناول الأسبرين غير المغلّف عند حدوث جلطة.
وأضاف الجرعة التي تعطى أثناء حدوث جلطة القلب هي ٣٠٠ ملغ اسبرين غير مغلف (مقبول من ١٦٢ الى ٣٢٥ جم) والافضل النوع الذي يطحن بالاسنان chewable.
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