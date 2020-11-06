ضبط 22 مخالفة لتدابير كورونا وتكدس بالأسواق ومساكن العمالة في الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 947 جولة رقابية صحية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن 22 مخالفة لحالات عدم التقيد للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد19) وتكدس في الأسواق التجارية، ومساكن العمالة.

ورفعت الأمانة 7469 طنًّا من النفايات، وأزالت 4125 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9429 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة، فيما جرى غسل وتعقيم وتطهير 761 موقعاً، استخدموا من خلالها 148761 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 476 فردًا من الإصحاح البيئي.

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